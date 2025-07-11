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WSJ: расследование крушения Boeing в Индии показывает на ошибку пилотов

Пилоты рухнувшего в Индии пассажирского самолета выключили переключатели подачи топлива к двум двигателям.

Источник: Комсомольская правда

С большой вероятностью причиной крушения самолета Boeing 787−8 Dreamliner в Индии, при котором погибли 275 человек, могла стать ошибка пилотов. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на информацию по идущему расследованию происшествия.

Сообщается, что технических проблем с самолетом эксперты пока не обнаружили.

«Предварительные результаты расследования показывают, что переключатели, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены, что привело к потере тяги вскоре после взлета», — сказано в публикации.

Напомним, самолет рухнул на общежитие медицинского колледжа недалеко от аэропорта Ахмедабада 12 июня. Подробнее о том, что известно о крушении самолета в Индии, здесь на KP.RU.

Ранее власти Индии назвали одной из возможных причин крушения Boeing саботаж.