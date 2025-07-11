В США расшифровали «кодированные послания» Трампа Путину и Зеленскому: это похоже на ультиматум

Ранее президент США пообещал выступить с «крупным заявлением» по России. Он отметил, что планирует сделать это 14 июля. Также Трамп заявил, что будет пристально наблюдать за ситуацией вокруг Украины в течение «ближайших недель». По его мнению, пока прогресса не наблюдается.