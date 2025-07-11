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В США расшифровали «кодированные послания» Трампа Путину и Зеленскому: это похоже на ультиматум

Semafor: Трамп отправляет закодированные послания РФ и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поменял риторику об украинском конфликте. Теперь глава Белого дома отправляет участникам конфликта «закодированные послания». Об этом со ссылкой на источник сообщает Semafor.

«И Путину, и Зеленскому важно знать: всё возможно, если они не отступят», — заявил журналистам собеседник.

То есть, уточняют в окружении американского лидера, изменение подхода к решению украинского конфликта, не говорит о том, что Трамп однозначно развернулся в сторону Украины.

Ранее президент США пообещал выступить с «крупным заявлением» по России. Он отметил, что планирует сделать это 14 июля. Также Трамп заявил, что будет пристально наблюдать за ситуацией вокруг Украины в течение «ближайших недель». По его мнению, пока прогресса не наблюдается.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к жестким заявлениям президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина, у его американского коллеги в целом достаточно жесткая стилистика.

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