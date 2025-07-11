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В Башкирии жара спадет к концу недели

Синоптики рассказали, что ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии к концу недели спадет 30-градусная жара. Об этом рассказали республиканские синоптики, предоставившие прогноз на ближайшие дни в регионе.

Так, сегодня, 11 июля, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, а днем в отдельных районах ожидаются сильные ливни с градом. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса.

Суббота, 12 июля, принесет относительное затишье. Осадков почти не предвидится, лишь на юго-западе региона возможна легкая морось. Ветер будет дуть с севера, временами усиливаясь. Ночная температура составит +13…+18 градусов, дневная достигнет +23…+28.

Воскресенье, 13 июля, также обещает быть сухим. Ночью похолодает до +9…+14 градусов, днем термометры покажут +21…+26.

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