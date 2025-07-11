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Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Севастополе, где разбились пять девушек

Следователи готовят доклад для главы СК Бастрыкина по делу о гибели пяти девушек в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств аварии в Севастополе, в которой погибли пять девушек, одна из которой была несовершеннолетней. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.

Напомним, пять девушек стали жертвами смертельной аварии, которая произошла на трассе под Севастополем в 14.20 четверга 10 июля. Речь идет о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса. Среди погибших — 18-летняя водительница легкового авто.

Накануне в Брянске пьяный водитель легковушки устроил массовое ДТП. Из-за того, что он не справился с управлением, столкнулись четыре автомобиля.

Ранее потерявший сознание 74-летний водитель устроил массовую аварию на Ставрополье. В ДТП погибли два человека и пострадал один.