Бастрыкину доложат о расследовании ДТП в Севастополе, где разбились пять девушек

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств аварии в Севастополе, в которой погибли пять девушек, одна из которой была несовершеннолетней. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказано в релизе.
Напомним, пять девушек стали жертвами смертельной аварии, которая произошла на трассе под Севастополем в 14.20 четверга 10 июля. Речь идет о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса. Среди погибших — 18-летняя водительница легкового авто.
Накануне в Брянске пьяный водитель легковушки устроил массовое ДТП. Из-за того, что он не справился с управлением, столкнулись четыре автомобиля.
Ранее потерявший сознание 74-летний водитель устроил массовую аварию на Ставрополье. В ДТП погибли два человека и пострадал один.