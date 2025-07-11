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Заместитель прокурора Пермского края проведет выездной прием в Ординском муниципальном округе

Сегодня, 11 июля, заместитель краевого прокурора Алексей Иванов проведет прием граждан в прокуратуре Ординского района.

Сегодня, 11 июля, заместитель краевого прокурора Алексей Иванов проведет прием граждан в прокуратуре Ординского района.

Записаться на мероприятие можно в территориальной прокуратуре или по телефону 8 (34 258) 2−05−74.