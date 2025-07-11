Россияне вернутся на чемпионат мира по водным видам спорта

В последний раз пловцы из России участвовали на чемпионате мира в 2019 году в корейском Кванджу российская команда заняла четвертое место в плавании, завоевав три золотые медали, семь серебряных и шесть бронзовых. В декабре 2024 года российские спортсмены впервые после трехлетнего перерыва выступили на чемпионате мира, но на короткой воде в 25-метровом бассейне. Тогда 19-летний Мирон Лифинцев из Выборга завоевал пять золотых медалей, две из них — на личных дистанциях. По его словам, выступление в Сингапуре будет знаковым, поскольку там будет вся мировая элита плавания.