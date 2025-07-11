Россияне вернутся на чемпионат мира по водным видам спорта

Российские спортсмены появятся на турнире в Сингапуре.
Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует 11 июля в Сингапуре. Об этом сообщают СМИ.
В составе сборной России на турнире в Сингапуре, в том числе в эстафетах, выступят 30 пловцов, которые поборются за 42 комплекта наград — они будут разыграны с 27 июля по 3 августа, сообщает ТАСС. Среди участников: главный спортсмен Мирон Лифинцев, а также рекордсмены мира Климент Колесников (спина), Евгений Чикунов (брасс), многократный призер Андрей Минаков (баттерфляй), Кирилл Пригода (брасс), Илья Бородин (комплексное плавание). К открытию в Сингапуре построили современный крытый бассейн олимпийского стандарта.
Однако на соревнования не допущены российские хайдайверы и ватерполисты — запрет связан с рекомендациями Международного олимпийского комитета по командным видам спорта. Также изначально для чемпионата по водным видам спорта планировалось выбрать Казань, однако место было изменено по политическим причинам.
В последний раз пловцы из России участвовали на чемпионате мира в 2019 году в корейском Кванджу российская команда заняла четвертое место в плавании, завоевав три золотые медали, семь серебряных и шесть бронзовых. В декабре 2024 года российские спортсмены впервые после трехлетнего перерыва выступили на чемпионате мира, но на короткой воде в 25-метровом бассейне. Тогда 19-летний Мирон Лифинцев из Выборга завоевал пять золотых медалей, две из них — на личных дистанциях. По его словам, выступление в Сингапуре будет знаковым, поскольку там будет вся мировая элита плавания.