Эксперт Раевский сказал, как через мессенджеры могут шпионить за человеком

Любое приложение в телефоне, не только мессенджеры, может следить за пользователем и, вероятно, в той или иной степени это делает. Об этом aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
«Мессенджеры могут следить за пользователями. Вообще, любое приложение может следить за пользователем, и, скорее всего, в той или иной степени оно это делает. Но вопрос в том, оно делает это в соответствии с условиями использования этого приложения, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, или это какая-то недокументированная функция, которая по логике работы и по описанию не предусмотрена в этом приложении», — сказал эксперт.
Раевский добавил, что для нормальной работы мессенджеров необходимо предоставить доступ к камере и микрофону. Именно через них приложение может следить за пользователем.
«Тут, к сожалению, у нас практически нет возможностей им отказать в доступе», — подчеркнул он.
Ранее эксперт Раевский рассказал о слежке за пользователями через телевизоры.