Эксперт Раевский сказал, как через мессенджеры могут шпионить за человеком

«Мессенджеры могут следить за пользователями. Вообще, любое приложение может следить за пользователем, и, скорее всего, в той или иной степени оно это делает. Но вопрос в том, оно делает это в соответствии с условиями использования этого приложения, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, или это какая-то недокументированная функция, которая по логике работы и по описанию не предусмотрена в этом приложении», — сказал эксперт.