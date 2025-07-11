Жара на западе и дожди в ряде отдельных регионов ожидаются в пятницу в Казахстане

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь. На западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге — пыльная буря, ночью и утром на севере — туман. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, севере, в центре области Ұлытау, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.