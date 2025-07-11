Жара на западе и дожди в ряде отдельных регионов ожидаются в пятницу в Казахстане

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь. На западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге — пыльная буря, ночью и утром на севере — туман. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, севере, в центре области Ұлытау, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетісу, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре, на юге Актюбинской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
«Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях +35+39, в Мангыстауской области +36+41, в Актюбинской области +35+38», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +26+28.
В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +26+28.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +32+34.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и в центре, днем на всей территории дождь. Днем +23+28, ночью +12+17.
В области Улытау без осадков. Днем +29+34, ночью +16+21.
В Карагандинской области на севере и юге гроза. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +33+38, ночью +18+23.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +34+39, ночью +21+26.
В Мангистауской области осадков тоже не ожидается. Днем +37+42, ночью +22+27.
В Актюбинской области без осадков. Днем +33+38, ночью +18+23.
В Костанайской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области ночью на всей территории, днем на юге, востоке и севере дождь. Днем +20+25, ночью +13+18.
В Павлодарской области на западе, севере и юге, днем на севере дождь. Днем +25+30, ночью +12+17.
В области Абай ночью на востоке и юге, днем на всей территории гроза. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и юге, днем на всей территории дождь. Днем +17+22, ночью +17+22.
В Кызылординской области без осадков. Днем +32+37, ночью +18+23.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +15+20.
В Жамбылской области на севере и юге в горах гроза. Днем +27+32, ночью +13+18.
В Алматинской области дождь. Днем +23+28, ночью +15+20.
В области Жетысу тоже дождь. Днем +23+28, ночью +13+18.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, востока и юго-востока республики в связи с прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.