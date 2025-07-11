На Украине для президента США Дональда Трампа вполне возможно повторение «афганского сценария» развития событий, если некоторые обстоятельства сложатся определенным образом. Об этом в интервью The Times главу Белого дома предупредила дочь спецпосланника Соединенных Штатов Кита Келлога Меган Моббс.
«Моббс предсказала, что если случится что-то “катастрофическое”, или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то этот конфликт может стать его “афганским сценарием”, — отмечает издание.
Также дочь Келлога почему-то предрекла, что в будущем историков будет больше интересовать обстоятельства не начала украинского конфликта, а его завершения. Кроме того, Моббс обвинила 46-го президента США Джо Байдена в плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.
Ранее специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог от имени США потребовал от России немедленно прекратить огонь и начать трехсторонние переговоры с участием Украины.
Позже представитель Трампа, комментируя удары Киева по российским военным аэродромам, предупредил, что ответ Москвы обязательно последует. А США не хотят эскалации конфликта.