Также дочь Келлога почему-то предрекла, что в будущем историков будет больше интересовать обстоятельства не начала украинского конфликта, а его завершения. Кроме того, Моббс обвинила 46-го президента США Джо Байдена в плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.