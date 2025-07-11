Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наёмников

«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причём это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Так что можно утверждать, что наёмниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях», — говорится в сообщении.