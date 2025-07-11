Украинские власти перебросили в Сумскую область большое количество наёмников из Колумбии, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников в силовых структурах РФ. По их словам, это сделано для удержания линии соприкосновения.
Источники подчеркнули, что уже находят тела наёмников.
«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причём это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Так что можно утверждать, что наёмниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея.