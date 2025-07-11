В Хабаровском крае произошла экологическая катастрофа

«В результате отключения электричества, произошёл сбой технологического процесса с порывом пульпопровода на территории АО “Многовершинное”, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул», — написал Александр Леонтьев на своей странице VK. Он отметил, что в настоящее время, по информации предприятия, утечка устранена, на место выехал сотрудник Росприроднадзора — он возьмет пробы и даст объективную оценку происшествию. Леонтьев также держит связь с администрацией района и собирается обратиться к Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.