Лучших школьных учителей 2025 года определили в Приангарье

Необходимо поддерживать тех учителей, которые вкладывают в свой непростой, но такой важный труд знания, профессионализм, любовь к детям, терпение и мудрость, и это — залог успехов и достижений их учеников не только в школьные годы, но и в будущем — в профессии и карьере, личностном и профессиональном росте, ведь всё это начинается с учителя, наставника, — отметил Игорь Кобзев.
Размер премии составляет 100 тысяч рублей. В этом году ее получат учителя из школ Ангарска, Иркутска, Саянска, Тулуна, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Боханского, Иркутского, Киренского, Шелеховского районов. Среди победителей есть и учитель из Братска: преподаватель биологии школы № 12 им. В. Г. Распутина Елена Попова.
Среди 20 получателей премии на этот раз сразу семь учителей начальных классов, четыре учителя биологии, три математика, есть учителя географии, информатики, физики и химии, — рассказал министр образования Приангарья Максим Парфенов. — Победителей конкурсного отбора определяла экспертная комиссия, состоящая из 43 педагогических работников: учителей, методистов, управленцев. Эксперты оценивали представленные соискателями информационно-методические материалы по утвержденным критериям, на основе этих оценок был выстроен рейтинг участников, и первые 20 учителей объявлены победителями конкурсного отбора на присуждение премий Губернатора Иркутской области.
Среди основных требований к участникам конкурса — наличие среднего профессионального или высшего образования, стаж педагогической работы в школе не менее трех лет, наличие собственных педагогических разработок, образовательные достижения обучающихся у учителя в урочной и внеурочной деятельности, результативность использования образовательных технологий и так далее.