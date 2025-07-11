Лучших школьных учителей 2025 года определили в Приангарье

Необходимо поддерживать тех учителей, которые вкладывают в свой непростой, но такой важный труд знания, профессионализм, любовь к детям, терпение и мудрость, и это — залог успехов и достижений их учеников не только в школьные годы, но и в будущем — в профессии и карьере, личностном и профессиональном росте, ведь всё это начинается с учителя, наставника, — отметил Игорь Кобзев.