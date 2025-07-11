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Россиянам предложили необычное место для спасения от жары

Человек, который испытывает недомогание или непереносимость жаркой погоды, может укрыться от нее в храмах.

Человек, который испытывает недомогание или непереносимость жаркой погоды, может укрыться от нее в храмах. Об этом рассказал представитель Московской епархии РПЦ священник Александр Волков, передает РИА Новости.

«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь», — отметил он.

По прогнозам синоптиков, ближайшие несколько дней в центральной части России, в том числе и в Москве, ожидается прогрев воздуха до 35 градусов выше ноля, а в Поволжье и во все до +40. В МЧС предупредили россиян об осторожности в этот период.

Волков добавил, что во время спасения от жары в храме человек может совместить физическое с духовным. Православный может обратиться с молитвой к Богу и поклониться святыням.