Россиянам предложили необычное место для спасения от жары

Человек, который испытывает недомогание или непереносимость жаркой погоды, может укрыться от нее в храмах. Об этом рассказал представитель Московской епархии РПЦ священник Александр Волков, передает РИА Новости.
«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь», — отметил он.
По прогнозам синоптиков, ближайшие несколько дней в центральной части России, в том числе и в Москве, ожидается прогрев воздуха до 35 градусов выше ноля, а в Поволжье и во все до +40. В МЧС предупредили россиян об осторожности в этот период.
Волков добавил, что во время спасения от жары в храме человек может совместить физическое с духовным. Православный может обратиться с молитвой к Богу и поклониться святыням.