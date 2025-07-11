Россиянам предложили необычное место для спасения от жары

По прогнозам синоптиков, ближайшие несколько дней в центральной части России, в том числе и в Москве, ожидается прогрев воздуха до 35 градусов выше ноля, а в Поволжье и во все до +40. В МЧС предупредили россиян об осторожности в этот период.