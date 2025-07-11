99 человек пересекли Каму на заплыве в Перми

В воскресенье, 6 июля, состоялось одно из ключевых событий проекта «Кама вплавь» — заплыв KAMWATER.
Заплыв проходил в акватории Камы в черте города. В мероприятии приняли участие 130 человек, из них 99 успешно пересекли реку, а еще 18 пловцов преодолели дистанцию в 4 км. Остальные участники преодолели дистанции на 200 и 800 метров.
В заплыве приняли участие не только пермяки, но и гости из других городов и регионов. Пловцы приехали из Добрянки, Березников, Чайковского, Гремячинска, Усолья, Чернушки, а также из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга и даже Донецка. Были участники из села Фролы и поселка Ферма — география проекта подтверждает его растущую значимость и притяжение.
Организатором проекта «Кама вплавь» выступил клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус», который на протяжении многих лет продвигает идеи закаливания, открытого плавания и здорового образа жизни.
Заплыв стал не только спортивным событием, но и возможностью для участников по-новому взглянуть на Каму — как на пространство силы, преодоления и единения с городом.