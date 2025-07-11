99 человек пересекли Каму на заплыве в Перми

В заплыве приняли участие не только пермяки, но и гости из других городов и регионов. Пловцы приехали из Добрянки, Березников, Чайковского, Гремячинска, Усолья, Чернушки, а также из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга и даже Донецка. Были участники из села Фролы и поселка Ферма — география проекта подтверждает его растущую значимость и притяжение.