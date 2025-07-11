Джонни Депп рассказал о том, как его жестоко избивала собственная мать

В беседе с The Telegraph Джонни Депп откровенно коснулся темы непростых отношений с матерью Бетти Сью Палмер, ушедшей из жизни в 2016 году. Актер поделился сокровенными воспоминаниями, охарактеризовав мать как женщину с суровым характером и предрасположенностью к агрессивным поступкам.
62-летний Депп поведал, что его детские годы омрачались непрекращающимися приступами ярости и жестокими расправами со стороны матери.
«Она била меня чертовой палкой, ботинком, пепельницей, телефоном — мне было все равно. Но сейчас я благодарен ей за это. Она научила меня, как не надо воспитывать детей. Просто делайте все наоборот», — признался Джонни.
По словам артиста, пережитое наложило глубокий отпечаток на его судьбу. Физическая расправа, жесткое обращение — все это было повседневной реальностью. Мать могла пройти мимо, а ему приходилось закрываться от ударов, поскольку он не знал, что случится в следующее мгновение.
В шестнадцатилетнем возрасте юноша принял решение оставить отчий дом и отправиться в Лос-Анджелес. Чтобы обеспечить себе существование, он брался за работу на строительных площадках, трудился курьером и торговал перьевыми ручками.
Читайте также: Актер Бан Хэй Мин погиб из-за неудачной попытки достать телефон.