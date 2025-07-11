В Зиме пройдет крупный турнир по тяжелой атлетике в память о легендарном тренере

С 31 июля по 2 августа в Зиме состоится второй Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти Заслуженного тренера России Павла Блинова. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже подано более 200 заявок от атлетов из 15 регионов страны, что в два раза больше, чем в прошлом году.
— Турнир примет обновленный зал спортивной школы тяжелой атлетики, носящей имя П. Г. Блинова. Недавно здесь в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» завершился капитальный ремонт, проведенный по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Теперь в современных условиях тренируются юные спортсмены и проводятся соревнования высокого уровня, — отметил министр спорта Павел Богатырев.
Участники будут состязаться в двух возрастных категориях: 13−15 и 13−17 лет. Юноши выступят в десяти весовых категориях, начиная от 49 кг, девушки — в девяти, от 40 кг. Для участия необходим разряд не ниже третьего юношеского. Среди заявленных команд — представители Сибири, Дальнего Востока, Урала и других регионов, включая Томскую, Новосибирскую области, Красноярский край, Республику Саха и Башкортостан.
Особым гостем турнира станет олимпийский чемпион Юрий Захаревич. Организаторы подготовили специальные медали, кубки и памятные призы для победителей.
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