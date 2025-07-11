В Зиме пройдет крупный турнир по тяжелой атлетике в память о легендарном тренере

С 31 июля по 2 августа в Зиме состоится второй Всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти Заслуженного тренера России Павла Блинова. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже подано более 200 заявок от атлетов из 15 регионов страны, что в два раза больше, чем в прошлом году.