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В Красноярске временно приостановили работу валидаторов в общественном транспорте

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В Красноярске валидаторы в трамваях, троллейбусах и электробусах временно перестанут функционировать.

Причиной данного решения стали многочисленные жалобы жителей на проблемы с терминалами, которые зависают, не принимают оплату или работают с перебоями. В связи с этим было принято решение заключить новый контракт с другой компанией для обслуживания оборудования.

С сегодняшнего дня в Красноярске начнутся технические работы по обновлению системы. Сроки завершения работ пока не уточняются.

«Мы уведомим горожан, как только работа стационарных терминалов будет восстановлена», — отметили в департаменте.

После завершения обновлений валидаторы должны начать работать более стабильно, а процесс оплаты станет проще.

Ранее рассказывали, что изменения в маршрутах автобусов № 8 и № 88 в Красноярске появятся с 19 июля.