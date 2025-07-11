В Красноярске временно приостановили работу валидаторов в общественном транспорте

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В Красноярске валидаторы в трамваях, троллейбусах и электробусах временно перестанут функционировать.
Причиной данного решения стали многочисленные жалобы жителей на проблемы с терминалами, которые зависают, не принимают оплату или работают с перебоями. В связи с этим было принято решение заключить новый контракт с другой компанией для обслуживания оборудования.
С сегодняшнего дня в Красноярске начнутся технические работы по обновлению системы. Сроки завершения работ пока не уточняются.
«Мы уведомим горожан, как только работа стационарных терминалов будет восстановлена», — отметили в департаменте.
После завершения обновлений валидаторы должны начать работать более стабильно, а процесс оплаты станет проще.
Ранее рассказывали, что изменения в маршрутах автобусов № 8 и № 88 в Красноярске появятся с 19 июля.