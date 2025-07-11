Врач Новоселов: риск развития деменции увеличивается в 2 раза каждые 8 лет

Риск развития деменции увеличивается в два раза каждые 8 лет, средний возраст появления деменции — 75−78 лет, рассказал aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«По моим расчетам, риск появления деменции увеличивается в два раза каждые восемь лет. Средний возраст появления деменции, как у американцев, так и у нас, где-то 75−78 лет», — сказал врач.
Диагностикой деменции занимаются психиатр, невролог и гериатр, отметил собеседник aif.ru. Врачи проведут тестирование, с помощью которого можно будет точно говорить, есть у человека деменция или нет, добавил Новоселов.
Ранее Новоселов назвал простые правила, помогающие не допустить развития деменции.