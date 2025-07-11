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Ученые в NASA нашли способ разгадать тайну происхождения жизни во Вселенной

Ученые из Университета Аризоны с помощью нового телескопа NASA — Habitable Worlds Observatory — нашли способ разгадать тайну происхождения жизни во Вселенной.

Ученые из Университета Аризоны с помощью нового телескопа NASA — Habitable Worlds Observatory — нашли способ разгадать тайну происхождения жизни во Вселенной.

Их идея заключается в том, что различные теории о происхождении жизни предполагают разную частоту ее появления. Если изучить достаточно экзопланет, то можно сопоставить реальные данные с предсказаниями теорий.

Ряд моделей утверждают, что жизнь требует очень точного совпадения условий, и потому маловероятна. Другие считают, что она появляется легко — например, в океанах с гидротермальными источниками. Существуют и другие предположения, например, что для зарождения жизни нужен определенный уровень ультрафиолетового излучения.

Новый телескоп сможет анализировать атмосферный состав далеких миров и искать следы жизни, определять наличие океанов, материков и других признаков. По мнению ученых, для проверки гипотез необходимы данные по 50 планетам.

Такой подход знаменует переход от вопроса «Есть ли где-то жизнь?» к более глубокому: «Как жизнь вообще появляется?» Ответ на него может изменить взгляд людей на место человека во Вселенной, отметили ученые в статье на портале arXiv, передает «Газета.ру».

В 2024 году впервые в истории космонавтики китайский аппарат «Чанъэ-6» собрал на обратной стороне Луны образцы грунта и направился к Земле. Это очередной успех лунной программы КНР, который позволяет признать Поднебесную безоговорочным лидером «Второй лунной гонки» — целой серии современных лунных миссий ведущих космических держав. Подробнее о космических достижениях Китая — в материале «Вечерней Москвы».