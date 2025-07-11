Ученые в NASA нашли способ разгадать тайну происхождения жизни во Вселенной

Ряд моделей утверждают, что жизнь требует очень точного совпадения условий, и потому маловероятна. Другие считают, что она появляется легко — например, в океанах с гидротермальными источниками. Существуют и другие предположения, например, что для зарождения жизни нужен определенный уровень ультрафиолетового излучения.