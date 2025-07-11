Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 11 июля 2025:
1. За 30 леев в час — драки и споры о политике: «Пассажир пошел агрессивный, ссорятся — кто за ЕС, кто — за СНГ» — откровения кондуктора кишиневского троллейбуса.
2. Украинка возмущена ужасным сервисом в аэропорту Кишинева: «Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе, в Европе такого нет».
3. Гражданам Молдове придется приготовить опять карманы: Правительство начнет покупать оружие у Украины, чтобы помочь соседям — нам ведь не нужно тратиться на медицину и школы.
4. Провалившийся вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен не повод для радости: факт голосования указывает на потерю доверия не только у радикалов, но и сторонников — чем это грозит президентке Молдовы Санду.
5. Оккупационный режим: На юге Молдовы снесут монумент в виде танка Т-34, установленного в честь и память павших в боях Великой Отечественной войны — будут расширять районную больницу.
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