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Топ-5 главных новостей в Молдове 11 июля 2025: Украинка возмущена ужасным сервисом в аэропорту Кишинева; драки и споры в троллейбусах Кишинева — откровения кондуктора; Молдова начнет покупать оружие у Украины, чтоб

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 11 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 11 июля 2025:

1. За 30 леев в час — драки и споры о политике: «Пассажир пошел агрессивный, ссорятся — кто за ЕС, кто — за СНГ» — откровения кондуктора кишиневского троллейбуса.

2. Украинка возмущена ужасным сервисом в аэропорту Кишинева: «Такого никогда не было ни в Киеве, ни в Одессе, в Европе такого нет».

3. Гражданам Молдове придется приготовить опять карманы: Правительство начнет покупать оружие у Украины, чтобы помочь соседям — нам ведь не нужно тратиться на медицину и школы.

4. Провалившийся вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен не повод для радости: факт голосования указывает на потерю доверия не только у радикалов, но и сторонников — чем это грозит президентке Молдовы Санду.

5. Оккупационный режим: На юге Молдовы снесут монумент в виде танка Т-34, установленного в честь и память павших в боях Великой Отечественной войны — будут расширять районную больницу.

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