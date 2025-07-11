Хабаровские ветеринары доберутся до самых северных оленей края

Домашних северных оленей обследуют в Охотском округе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такое комплексное исследование состояния здоровья поголовья домашних животных в отдаленных территориях специалисты краевой ветеринарной службы проводят впервые за несколько лет. Они проведут учет этих оленей, а также возьмут пробы крови для исследования на опасные заболевания.
— Специалисты краевой ветеринарной службы будут работать в округе с 11 июля по 4 августа, — сообщил в своем Телеграм-канале глава Охотского муниципального округа Максим Климов.
Как ранее объясняли в управлении ветеринарии краевого правительства, оленеводством занимаются на нескольких северных территориях. Однако к стадам в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах могут добраться местные ветврачи — на лодках или проходимой технике. А с Охотским округом всегда отмечались проблемы — добраться к оленям, которые пасутся в отдаленных местах, не так просто — только вертолетом.
— В Охотском округе тоже есть специалист ветеринарной службы. Однако он может добраться только до тех мест, где есть транспортная доступность. А вот обследовать оленей, которые содержатся на еще более отдаленных территорих, не удавалось последние несколько лет. В этом году на эти цели выделили порядка 8 млн рублей, финансирование позволит организовать доставку ветеринаров до стойбищ вертолетом, — объясняет руководитель управления ветеринарии краевого правительства Наталья Пылина.
Таким образом удастся провести полную диспансеризацию оленей, а также будет пересчитано поголовье.
По данным администрации Охотского округа, оленеводством в этом муниципалитете занимаются четыре общины коренных малочисленных народов Севера: «Сунтар», «Кела», «Малтан» и «Черпулай». В их хозяйствах сейчас числится около 2000 оленей. Как раз туда и будут на вертолете доставлять ветеринаров. Специалисты муниципалитета также уточнили, что согласно правилам, поголовье оленей в сельскохозяйственных организациях должно быть промаркировано и учтено до 1 сентября.