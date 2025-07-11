Хабаровские ветеринары доберутся до самых северных оленей края

— В Охотском округе тоже есть специалист ветеринарной службы. Однако он может добраться только до тех мест, где есть транспортная доступность. А вот обследовать оленей, которые содержатся на еще более отдаленных территорих, не удавалось последние несколько лет. В этом году на эти цели выделили порядка 8 млн рублей, финансирование позволит организовать доставку ветеринаров до стойбищ вертолетом, — объясняет руководитель управления ветеринарии краевого правительства Наталья Пылина.