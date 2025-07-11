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В сельском районе Башкирии обнаружили огромную свалку мусора

В Архангельском районе Башкирии, неподалеку от села Абзаново обнаружена несанкционированная свалка площадью более 1 га, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: Пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Земельный участок захламлен отходами производства и потребления.

Несанкционированная свалка местами засыпана глиной, над которой «видны отдельные фрагменты твердых бытовых отходов», отмечается в сообщении Россельхознадзора. Рядом, в том числе в кустарниках лежат использованные стройматериалы и различная тара, упаковочные материалы из пластмассы, полимеров, отходы из дерева, бумажные отходы, тряпки, навоз, старые шины и т. д. Отдельно лежит вываленная самосвалом куча из-под деревянного строения.

Доступ к свалке свободный. В 50 метрах до несанкционированной свалки на деревянных столбах висит предупреждающая табличка о запрете пользоваться свалкой с надписью: «Свалка мусора запрещена! Штраф на основании п. 2.ст.6.1 КоАП РБ».

Администрации Архангельского района объявлено соответствующее предостережение, добавили в надзорном ведомстве.