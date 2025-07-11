В сельском районе Башкирии обнаружили огромную свалку мусора

Несанкционированная свалка местами засыпана глиной, над которой «видны отдельные фрагменты твердых бытовых отходов», отмечается в сообщении Россельхознадзора. Рядом, в том числе в кустарниках лежат использованные стройматериалы и различная тара, упаковочные материалы из пластмассы, полимеров, отходы из дерева, бумажные отходы, тряпки, навоз, старые шины и т. д. Отдельно лежит вываленная самосвалом куча из-под деревянного строения.