В сельском районе Башкирии обнаружили огромную свалку мусора

Земельный участок захламлен отходами производства и потребления.
Несанкционированная свалка местами засыпана глиной, над которой «видны отдельные фрагменты твердых бытовых отходов», отмечается в сообщении Россельхознадзора. Рядом, в том числе в кустарниках лежат использованные стройматериалы и различная тара, упаковочные материалы из пластмассы, полимеров, отходы из дерева, бумажные отходы, тряпки, навоз, старые шины
Доступ к свалке свободный. В 50 метрах до несанкционированной свалки на деревянных столбах висит предупреждающая табличка о запрете пользоваться свалкой с надписью: «Свалка мусора запрещена! Штраф на основании п. 2.ст.6.1 КоАП РБ».
Администрации Архангельского района объявлено соответствующее предостережение, добавили в надзорном ведомстве.