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В Омске на две недели перекроют улицу, где ходят автобусы

На Левобережье Омска на две недели перекроют улицу Волгоградскую.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что с пятницы, 11 июля 2025 года, на улице Волгоградской на Левобережье Омска введена временная схема организации движения.

«Мера обусловлена необходимостью проведения работ по прокладке новой теплотрассы в жилом микрорайоне “Зеленая река”», — уточнил градоначальник.

На это время транспорт и курсирующие здесь автобусы маршрута № 37 пустят в объезд по временному железобетонному полотну.

На участке объезда организованы четыре полосы для движения, по две — в каждом направлении. Соответствующие дорожные знаки уже установлены, также нанесена разметка. Сергей Шелест попросил омских водителей быть предельно внимательными и аккуратными при проезде указанного участка, соблюдать установленную дистанцию и скоростной режим.

Ожидается, что работы на перекрытом участке будут завершены 28 июля 2025 года.