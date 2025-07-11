В Омске на две недели перекроют улицу, где ходят автобусы

На участке объезда организованы четыре полосы для движения, по две — в каждом направлении. Соответствующие дорожные знаки уже установлены, также нанесена разметка. Сергей Шелест попросил омских водителей быть предельно внимательными и аккуратными при проезде указанного участка, соблюдать установленную дистанцию и скоростной режим.