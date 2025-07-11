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Правительство выделило 3,6 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Актау

Правительство Казахстана направило 3,6 млрд тенге на завершение реконструкции магистральных теплосетей в Актау. Средства выделены в рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению теплоснабжения в регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Проект по модернизации тепловых сетей Актау стартовал в 2024 году. На сегодняшний день завершена прокладка 5,5 километров новых труб в двухтрубном исполнении. Идёт замена устаревших стальных труб на современные, с пенополиуретановой изоляцией диаметром от 530 до 1020 мм. Также устранены 375 дефектов, выявленных в прошлом отопительном сезоне.

Общая протяженность теплосетей в городе составляет 562 километра, степень износа достигает 79%. Благодаря текущему этапу работ, ожидается снижение износа до 75%, повышение надежности подачи тепла и горячей воды, а также сокращение затрат на обслуживание.

В дальнейшем, в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» до 2029 года планируется реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025−2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.

говорится в сообщении