Правительство выделило 3,6 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Актау

Проект по модернизации тепловых сетей Актау стартовал в 2024 году. На сегодняшний день завершена прокладка 5,5 километров новых труб в двухтрубном исполнении. Идёт замена устаревших стальных труб на современные, с пенополиуретановой изоляцией диаметром от 530 до 1020 мм. Также устранены 375 дефектов, выявленных в прошлом отопительном сезоне.