Рябков: новый раунд консультаций РФ и США может состояться до конца лета

«Мы в принципе не хотели бы, чтобы пауза между раундами по “раздражителям” затягивалась. Уже и так получилось, что после первых двух раундов ясности в отношении третьего нет больше месяца и это, наверное, не совсем соответствует тому, о чем договаривались лидеры и какие они давали поручения», — сказал Рябков в беседе с агентством РИА Новости.