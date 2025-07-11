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Рябков: новый раунд консультаций РФ и США может состояться до конца лета

РФ не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Очередные обсуждения российской стороны и Соединённых Штатов, касающиеся ситуации на Украине, могут состояться до конца лета текущего года, проинформировал замглавы министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона не хочет, чтобы промежуток между раундами длился неопределённый период.

«Мы в принципе не хотели бы, чтобы пауза между раундами по “раздражителям” затягивалась. Уже и так получилось, что после первых двух раундов ясности в отношении третьего нет больше месяца и это, наверное, не совсем соответствует тому, о чем договаривались лидеры и какие они давали поручения», — сказал Рябков в беседе с агентством РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что речь идёт о повестке дня с американской стороной.

«Мы их не уговариваем, нет такого, что мы проявляем какую-то суперзаряженность и гиперзаинтересованность в этом процессе, тогда как они это делают с неохотой. Но по большому счёту затягивание паузы — это сигнал о том, что некоторые проблемы не будут решаться и дальше», — заявил Рябков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.

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