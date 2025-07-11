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Дни Союзного государства стартуют на «Славянском базаре»

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Дни Союзного государства Беларуси и России стартуют сегодня в рамках XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Союзные дни будут проходить с 11 по 12 июля. Этой традиции уже более двух десятков лет. Такие дни проводятся с 2003 года.

В этом году, в программе есть, например, праздник казачьей песни «Гуляй, северная столица!». С него и начнутся Дни Союзного государства, на которые приехали участники из многих регионов Беларуси и России.

Ярким событием в череде союзных мероприятий будет гала-концерт «Это наша Победа!» в Летнем амфитеатре, который начнется 11 июля в 18:30. Его особенность в том, что впервые на главной фестивальной площадке выступят два президентских оркестра: Национальный президентский оркестр Республики Беларусь и Президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

В сопровождении этих коллективов будут петь Лариса Долина, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Владимир и Марина Девятовы, Александр Панайотов и другие. Как ожидается, концертная программа продлится два с половиной часа.

Тема 80-летия Великой Победы отражена и в других мероприятиях фестиваля. К примеру, в Витебске открылась фотовыставка «Совинформбюро. 1945-й. Победа!», которая ранее побывала в Минске и Бресте.

Вниманию посетителей представлены фотографии из архивов Совинформбюро, на которых военкоры того времени запечатлели финальные дни войны, когда Красная Армия вела бои за освобождение Восточной Европы от нацизма в 1945 году.

Выставку организовало агентство Sputnik Беларусь, которое входит в Международное информационное агентство «Россия сегодня». «Россия сегодня» является правопреемником Совинформбюро. В годы войны эта организация была основным источником информации для СМИ о событиях на фронтах, партизанском движении и работе тружеников тыла.

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