Дни Союзного государства стартуют на «Славянском базаре»

Ярким событием в череде союзных мероприятий будет гала-концерт «Это наша Победа!» в Летнем амфитеатре, который начнется 11 июля в 18:30. Его особенность в том, что впервые на главной фестивальной площадке выступят два президентских оркестра: Национальный президентский оркестр Республики Беларусь и Президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля ФСО России.