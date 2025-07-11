Дрифт, зарядка и йога ждут жителей и гостей Хабаровского края на выходных

Так, 12 июля в Хабаровске состоится групповое занятие по йоге (0+). В 8:00 всех желающих будут ждать на набережной около арены «Ерофей». С собой необходимо взять коврик.
Также в этот день можно отправиться на традиционную субботнюю пробежку (0+). Начало в 8:45 на набережной стадиона им. Ленина в районе речного вокзала. Дистанция составит 5 км. Разминка продлится 15 минут, а в 9:00 состоится общий старт.
В Комсомольске-на-Амуре в эту субботу состоится традиционная «Чемпионская зарядка» (0+). Ее проведет тренер-преподаватель по КУДО, обладатель второго Кю Алексей Леонтьев. Занятие подходит для всех желающих, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Начало в 10:00. Площадкой выступит территория пр. Победы 6/1 (Дземги-Арена). В случае осадков зарядка переносится в зал.
13 июля в региональной столице пройдет кубок Хабаровского края по дрифту (6+). Спортсмены поборются за медали и главный трофей. А кроме соревнований зрителей ждут дрифт-такси, FPV-такси, интерактивные зоны от партнеров, фудкорт и зона отдыха. Вход бесплатный. Заезды пройдут с 10:00 до 19:00. Площадкой для турнира выступит территория арены «Ерофей».
16 июля в Хабаровске состоится бесплатное занятие по бегу (0+), которое подойдет как начинающим, так и опытным спортсменам. Тренировка пройдет на беговых дорожках возле арены «Ерофей». Начало в 20:00. Занятие может быть перенесено или отменено в случае неблагоприятных погодных условий.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Также отметим, что глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе.