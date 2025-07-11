Дрифт, зарядка и йога ждут жителей и гостей Хабаровского края на выходных

Также в этот день можно отправиться на традиционную субботнюю пробежку (0+). Начало в 8:45 на набережной стадиона им. Ленина в районе речного вокзала. Дистанция составит 5 км. Разминка продлится 15 минут, а в 9:00 состоится общий старт.