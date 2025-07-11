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Прибавка к пенсии: кто ее получит в августе в Татарстане

В августе увеличат пенсии отдельным категориям татарстанцев. Кого это коснется — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

80-летние и имеющие инвалидность I группы.

С августа пенсионеры, которым исполнится 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную часть к страховой пенсии. Аналогичная прибавка также полагается имеющим I группу инвалидности.

При этом такая доплата может быть назначена только по одному основанию — или возраст, или инвалидность. Если татарстанцу уже назначили прибавку, например, за инвалидность, то при наступлении 80-летия дополнительного повышения не будет.

В текущем году фиксированная часть пенсии равна 8 907,7 рубля. Значит, для данной категории эта сумма увеличится до 17 815,4 рубля.

Летчики и шахтеры.

В августе сделают перерасчет дополнительных выплат членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли.

Такие выплаты предоставляются из средств работодателей, которые перечисляют повышенные страховые взносы.

Согласно законодательству, подобные прибавки пересматривают каждый квартал. Данная сумма зависит от заработной платы и трудового стажа, который наделяет правом на такую надбавку.

Пенсионеры с иждивенцами.

Пожилым татарстанцам, имеющим на попечении нетрудоспособных членов семьи — несовершеннолетних детей, внуков — полагается допвыплата. Если иждивенец получает образование на очном отделении, выплаты будут продлены до достижения им 23-летия.

За каждого иждивенца пенсионер получает сверху треть фиксированной выплаты, но не более чем за троих человек.

Эту прибавку татарстанцы могут оформить одновременно с назначением пенсии. Но если иждивенец появился позже, необходимо будет обратиться в Соцфонд.