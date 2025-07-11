Юрты в центре Москвы, тигры и народная музыка: в столице пройдет VI Фестиваль Русского географического общества

Любителям науки представят несколько лекций. В том числе, посвященным жизням животных. Место найдется и тем, у кого золотые руки — их научат делать народные изделия. Между тем, фестиваль также посетит путешественник Евгений Ковалевский. Он пообщается со зрителями и вместе с ними посмотрит документальный фильм о путешествиях.