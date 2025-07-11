Юрты в центре Москвы, тигры и народная музыка: в столице пройдет VI Фестиваль Русского географического общества

В московском парке «Зарядье» состоится VI Фестиваль Русского географического общества. Мероприятие начнется 12 июля и продлится до 20 июля.
В 2025 году главной темой Фестиваля Русского географического общества станут «Чудеса России». Гостям представят восхитительные места, памятники и достопримечательности разных народов. Причем планируется все в разных форматах. В том числе, в виде выставок и даже кинопоказов. Участвовать будут сразу несколько регионов России — от Республики Саха до Воронежской области.
Особенное внимание на фестивале РГО будет уделено традициям. Участники мероприятия представят гостям свои песни и танцы, а также расскажут о собственной культуры. Поэтому в центре Москвы можно будет зайти в якутскую урасу, либо же посетить башкирскую юрту. Удастся прогуляться и по уральской тропе.
Также на площадке Фестиваля РГО пройдет Фестиваль экологической музыки. В рамках него выступят этнические коллективы и фольклорные ансамбли. Гостей ждут народные мотивы, живой звук, а также музыкальные инструменты ручной работы. Кроме того, будут мастер-классы по разным направлениям.
Любителям науки представят несколько лекций. В том числе, посвященным жизням животных. Место найдется и тем, у кого золотые руки — их научат делать народные изделия. Между тем, фестиваль также посетит путешественник Евгений Ковалевский. Он пообщается со зрителями и вместе с ними посмотрит документальный фильм о путешествиях.
На фестивале также предусмотрена программа для любителей экстрима. У них будет возможность посетить бесплатный VR-кинотеатр с фильмом-путешествием по РФ. Самым отважным даже покажут экспедиционную технику. В свою очередь, любители фотографий посмотрят на кадры финалистов конкурса «Самая красивая страна».
Официальными партнерами Фестиваля Русского географического общества выступают, в том числе, «Росатом», «ВТБ», Минприроды России, «Газпром нефть». Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте. Желающим посетить фестиваль нужно приходить к Площади регионов рядом с магазином РГО в 12:00 по московскому времени.