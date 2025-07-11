Священник Волков: РПЦ разрешает людям укрываться от жары в храмах

РПЦ разрешает людям заходить в храмы, чтобы укрыться от жары. Об этом напомнил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма», — сказал Волков РИА Новости, уточнив, что в храмах всегда есть аптечки, также там можно вызвать скорую помощь.
Ранее сообщалось, что в пяти регионах РФ температура достигнет +40 градусов в ближайшее время.
Тем временем в Нижнем Новгороде из-за жары увеличили количество рейсов поливальных машин для охлаждения асфальта и увлажнения воздуха.
Ранее нутрициолог Леонова посоветовала в жару есть морепродукты и зелень.
Также сообщалось, что невролог Косс дал советы, как выспаться в жару и указал, что тревожные сновидения являются индикатором недостатка кислорода.