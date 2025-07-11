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Священник Волков: РПЦ разрешает людям укрываться от жары в храмах

Любой человек может укрыться от жары или ливня в ближайшем храме.

Источник: Комсомольская правда

РПЦ разрешает людям заходить в храмы, чтобы укрыться от жары. Об этом напомнил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма», — сказал Волков РИА Новости, уточнив, что в храмах всегда есть аптечки, также там можно вызвать скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах РФ температура достигнет +40 градусов в ближайшее время.

Тем временем в Нижнем Новгороде из-за жары увеличили количество рейсов поливальных машин для охлаждения асфальта и увлажнения воздуха.

Ранее нутрициолог Леонова посоветовала в жару есть морепродукты и зелень.

Также сообщалось, что невролог Косс дал советы, как выспаться в жару и указал, что тревожные сновидения являются индикатором недостатка кислорода.