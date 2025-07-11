Священник Волков: РПЦ разрешает людям укрываться от жары в храмах

«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма», — сказал Волков РИА Новости, уточнив, что в храмах всегда есть аптечки, также там можно вызвать скорую помощь.