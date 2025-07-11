Боец Евгений Шматов из Баяндая героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Евгений Шматов из Баяндая. Как сообщает мэр района Анатолий Табинаев, бойца не стало 24 марта 2025 года в возрасте 26 лет.
Евгений Шматов родился в деревне Карлук, в 2006 году переехал с семьей в Баяндай. Учился в школе № 8 до восьмого класса, после чего перебрался в Сургут, где и окончил школу. Затем поступил в Сургутский политехнический колледж, освоил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования.
— После окончания колледжа в 2018 году Евгений был призван на срочную службу в танковые войска, вернулся домой в звании ефрейтора. В 2020 году он вновь вернулся в село Баяндай, где продолжил жить и работать, — рассказывает Анатолий Табинаев.
«За ленточку» защитник Отечества отправился 28 сентября 2022 года во время частичной мобилизации. За проявленные мужества и героизм был награжден двумя медалями «За боевые отличия».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Александр Кудаев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО.