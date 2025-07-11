Боец Евгений Шматов из Баяндая героически погиб в зоне СВО

Евгений Шматов родился в деревне Карлук, в 2006 году переехал с семьей в Баяндай. Учился в школе № 8 до восьмого класса, после чего перебрался в Сургут, где и окончил школу. Затем поступил в Сургутский политехнический колледж, освоил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования.