Медведь убил трех человек в национальном заповеднике Индии

В индийском штате Мадхья-Прадеш медведь убил трех мужчин, еще двое получили ранения. Инциденты произошли около национального заповедника для тигров. Об этом сообщает Deсcan Herald.
Уточняется, что нападение произошло утром недалеко от деревни Бастуа. Жертвами хищника стали индийцы Баббу Ядав, Динбандху Саху и Сантош Ядав. Еще двое пострадавших госпитализировали в больницу.
После этого местные жители забили медведя палками и дубинками. Департамент лесного хозяйства страны начал расследование, передает издание.
В японском городе Китаками, расположенном в префектуре Иватэ, медведь пробрался в жилой дом и напал на пожилую женщину. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды.
Медведь гризли в США напал на 38-летнего велосипедиста. Его друг смог скрыться от животного и позвать на помощь. На место происшествия приехали представители властей, однако спасти мужчину не удалось. В районе этого парка живет несколько тысяч гризли.