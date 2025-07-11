Эксперт Раевский посоветовал не давать мессенджерам доступ к геолокации

Пользователям не следует давать мессенджерам доступ к геопозиции, при этом без разрешения использовать камеру и микрофон приложение не будет нормально функционировать. Об этом aif.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, говоря о возможности приложений следить за пользователем.
«Для работы мессенджеров нужен доступ и к файлам, чтобы можно было пересылать файлы и картинки, к камере, чтобы можно было записывать видео и какие-то видеозвонки совершать, И к микрофону, чтобы можно было обычные голосовые звонки совершать. Поэтому если не давать такие разрешения мессенджеру, то, скорее всего, он не будет работать нормально. Тут на выбор каждого пользователя, давать доступ или не давать», — сказал Раевский.
Для нормальной работы мессенджеров данные о геопозиции приложению не нужны, добавил эксперт.
"Обычно такую информацию они не запрашивают. Но микрофон, видеокамера, файлы, это все, как правило, нужно для нормальной работы. И это все приходится давать разрешение, а этого вполне достаточно для полноценного слежения за пользователем.
Ранее эксперт Раевский рассказал о слежке за пользователями через телевизоры.