Эксперт Раевский посоветовал не давать мессенджерам доступ к геолокации

«Для работы мессенджеров нужен доступ и к файлам, чтобы можно было пересылать файлы и картинки, к камере, чтобы можно было записывать видео и какие-то видеозвонки совершать, И к микрофону, чтобы можно было обычные голосовые звонки совершать. Поэтому если не давать такие разрешения мессенджеру, то, скорее всего, он не будет работать нормально. Тут на выбор каждого пользователя, давать доступ или не давать», — сказал Раевский.