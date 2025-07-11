Участники российского Конгресса антропологов и этнологов провели круглый стол и открыли выставку в Историческом парке

В Перми прошел XVI Конгресс антропологов и этнологов России. Культурно-просветительский центр (Исторический парк «Россия — Моя история») стал членом оргкомитета мероприятия.
Конгресс проводится с 1995 года и в этом году отметил свое тридцатилетие. Это крупнейший научный форум, который Пермь принимала за последние годы. В город приехали более тысячи ученых, педагогов, музейных работников и архивистов из России и 23 зарубежных стран, включая Китай, Индию, США, Израиль, Словакию и Беларусь. Работа Конгресса охватывала более шестидесяти секций и семь круглых столов, часть которых принимал Исторический парк.
Сотрудникам Исторического парка выпала честь познакомить гостей с городом и провести по поручению оргкомитета пешеходные экскурсии по улицам и туристическим достопримечательностям Перми.
Деловая программа Конгресса началась в Историческом парке с круглого стола «Великая Победа в исторической памяти народов России». Его вели академик РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Валерий Тишков (Москва) и директор Культурно-просветительского центра Мария Федотова. С научным докладом выступила заместитель директора Вероника Козлова. Также прозвучали доклады ученых из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов. Онлайн к пермской аудитории присоединилась доцент РГГУ Мария Золотухина, автор книги воспоминаний «Историки — дети Великой войны».
Участники круглого стола посетили выставку «Без права на забвение» в Историческом парке. Это проект сообщества «Россия — Моя история», созданный в сотрудничестве с Государственным архивом РФ и Государственным историческим музеем при поддержке Минобороны РФ, Минкультуры РФ, МИД РФ, ФСБ, Российского исторического общества. Выставка рассказывает о войне посредством исторических реликвий, фотографий, кинохроники и электронных копий экспонатов. Гости оценили масштаб проекта, отметили его актуальность в год 80-летия Победы и важность для сохранения исторической памяти.
Кроме того, в Историческом парке состоялось открытие выставки «Экспедиция продолжается. От полевых записей к научным изданиям». Она посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа. На выставке представлены предметы традиционного быта коми-пермяков, образцы женского народного костюма, пояса и кушаки, привезенные из экспедиций, которые сотрудники Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН и их коллеги из пермских вузов и других городов проводят уже более четверти века. Выставка рассказывает и о работе ученых в экспедиции.
Академик Валерий Тишков высоко оценил исследования пермских этнологов и пожелал распространения их опыта по всей стране.
В Историческом парке также прошла секция «Православие у русских в традиции и культуре». Участники рассмотрели состояние современной иконописи, возможности и маршруты паломнических поездок, постарались разобраться, существует ли в современном русском православии «старчество», обсудили и другие актуальные вопросы.