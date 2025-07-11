Участники российского Конгресса антропологов и этнологов провели круглый стол и открыли выставку в Историческом парке

Конгресс проводится с 1995 года и в этом году отметил свое тридцатилетие. Это крупнейший научный форум, который Пермь принимала за последние годы. В город приехали более тысячи ученых, педагогов, музейных работников и архивистов из России и 23 зарубежных стран, включая Китай, Индию, США, Израиль, Словакию и Беларусь. Работа Конгресса охватывала более шестидесяти секций и семь круглых столов, часть которых принимал Исторический парк.