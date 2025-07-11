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Жители Краснодара протестируют современные челябинские троллейбусы

Челябинский троллейбус отправился на тестовую эксплуатацию в Краснодар.

Источник: Комсомольская правда

Новый низкопольный троллейбус отправился из Челябинска в Краснодар. В столице Кубани пройдет тестовая эксплуатация машины «Синара-6254», которая займет два месяца.

— Предоставление троллейбуса позволит жителям Краснодара оценить преимущества электротранспорта челябинского производства, — уверен генеральный директор «Синара — Городские Машины» Сергей Шунин.

Троллейбус рассчитан на 85 пассажиров, внутри установлен климат-контроль, автоинформирование, видеонаблюдение и система автоматического пожаротушения.

Челябинские троллейбусы уже есть в шести городах: непосредственно Челябинске, Миассе, Екатеринбурге, Ярославле, Санкт-Петербурге и Калининграде.