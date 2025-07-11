Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что сложившаяся ситуация с огромным числом дезертиров в украинской армии делает практически неминуемым обрушение линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500 000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — сообщил он.
Украинский парламентарий считает, что даже принудительная мобилизация, которая активно проводится в городах страны, уже не способна компенсировать острую нехватку солдат. По его словам, те, кого насильно забирают на улицах, первыми покинут свои позиции.
Крах фронта неизбежен, подытожил Дмитрук.
В Сети можно найти множество видеозаписей, демонстрирующих жесткие методы мобилизации в украинскую армию. Сотрудники ТЦК задерживают мужчин силовым методом, зачастую избивая их.
18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить свои данные в военкоматах, явившись туда лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».
Ранее сообщалось, что украинка вызвала для неверного парня такси и указала конечной точкой ТЦК.