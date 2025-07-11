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Дмитрук предрек коллапс фронта из-за высоких темпов дезертирства в ВСУ

Принудительная мобилизация на Украине больше не способна компенсировать острую нехватку солдат, заявил депутат Рады Дмитрук.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что сложившаяся ситуация с огромным числом дезертиров в украинской армии делает практически неминуемым обрушение линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500 000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — сообщил он.

Украинский парламентарий считает, что даже принудительная мобилизация, которая активно проводится в городах страны, уже не способна компенсировать острую нехватку солдат. По его словам, те, кого насильно забирают на улицах, первыми покинут свои позиции.

Крах фронта неизбежен, подытожил Дмитрук.

В Сети можно найти множество видеозаписей, демонстрирующих жесткие методы мобилизации в украинскую армию. Сотрудники ТЦК задерживают мужчин силовым методом, зачастую избивая их.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить свои данные в военкоматах, явившись туда лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».

Ранее сообщалось, что украинка вызвала для неверного парня такси и указала конечной точкой ТЦК.