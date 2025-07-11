Суперъяхта Sea Lady II загорелась в порту французского курорта Сен-Тропе

У берегов французского курорта Сен-Тропе загорелась большая яхта длиной более 40 метров. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на пожарную службу.
Все произошло после 20:15 по местному времени (21:15 по московскому времени) на судне Sea Lady II, которое находилось в старом порту курорта на Лазурном берегу.
По словам представителя экстренных служб, все другие яхты оперативно эвакуировали. Кроме того, специалисты установили барьеры для предотвращения загрязнения.
— Вероятно, что судно затонет, — высказался он.
Огонь пытаются потушить около 30 пожарных и четырех машин, уточнили в издании.
9 июня мужчина чуть не сгорел заживо на яхте «Баунти» в Геленджике. Судно внезапно загорелось после заправки топливом. Мужчина получил 70 процентов ожогов тела и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ранее в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club в Москве также загорелась плавучая баня. Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров.
В прошлом году в Балтийском море пожар произошел и на нефтяном танкере Annika, загруженном химикатами.