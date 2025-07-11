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Новая жизнь терапевтического отделения городской больницы № 4 в Самаре

В поликлинике № 4 на улице Ново-Садовой завершили масштабное обновление в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В поликлинике № 4 на улице Ново-Садовой завершили масштабное обновление в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

После ремонта, первого за последние 25 лет, здание полностью преобразилось.

Теперь здесь комфортно не только пациентам, но и врачам. Обновили кабинеты терапевтов, процедурные комнаты, прививочный и кабинет ЭКГ.

Появилась система вентиляции, новая мебель и техника — работать стало проще и приятнее.

Организация работы тоже изменилась: на четырёх участках врачи выезжают к пациентам домой, а на семи приём ведётся в самой поликлинике.

Это позволяет уделять больше времени каждому.

Поликлиника, обслуживающая почти 19 тысяч горожан, стала примером того, как должны выглядеть современные медучреждения.

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