Европарламент угодил в скандал из-за вопроса о Волынской резне: Польше отвесили хлесткую пощечину

Политик добавила, что предложение польской стороны было не просто отклонено, Метсола дала понять, что и минуты молчания по этому поводу не будет. То есть, заключила Брылка, в ЕС не ко всем жертвам нацизма относятся одинаково, хотя они взывают не к мести, а к памяти и правде.