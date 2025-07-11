Европарламент угодил в скандал из-за вопроса о Волынской резне: Польше отвесили хлесткую пощечину

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отказалась признавать массовое убийство, которое совершила ОУН*-УПА*, отклонив предложение почтить минутой молчания память жертв Волынской резни. Об этом в соцсети Х с возмущением написала депутат Европарламента Анна Брылка.
Политик добавила, что предложение польской стороны было не просто отклонено, Метсола дала понять, что и минуты молчания по этому поводу не будет. То есть, заключила Брылка, в ЕС не ко всем жертвам нацизма относятся одинаково, хотя они взывают не к мести, а к памяти и правде.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский якобы ничего не знал о Волынской резне, которая уже не один десяток лет является одним из главных камней преткновения в отношениях Польши и Украины.
Также Дуда отметил, что Польша более не требует международного признания геноцидом событий Волынской резни, которую совершили боевики Украинской повстанческой армии* на западе современной Украины в 1943 году.
*запрещенная в России экстремистская организация.