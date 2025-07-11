Стало известно, сколько денег потрачено регионами на неэффективные медпрепараты

В пресс-службе Минздрава «Известиям» пояснили, что при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, жизненные показания) и по решению консилиума врачей допустимо назначение медикаментов, не входящих в стандарты оказания помощи или не указанных в соответствующих клинических рекомендациях. В подобных случаях возможно также назначение по торговым названиям, тогда как обычно терапия должна назначаться с использованием международных непатентованных наименований.