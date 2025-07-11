Стало известно, сколько денег потрачено регионами на неэффективные медпрепараты

В 2024 году в России было направлено 16,2 млрд рублей на приобретение медикаментов, не включенных в официальные протоколы лечения заболеваний, согласно информации специализированной аналитической компании. Из указанной суммы порядка 10 млрд рублей пришлось, например, на гомеопатические препараты, биодобавки и лекарственные растения.
Среди наиболее востребованных средств — препараты на основе календулы: в обоснованиях закупок указывается, что она может применяться, в частности, при вирусной пневмонии. Для пациентов с онкологией носоглотки приобретались, например, подорожник, аир, арника, дубовая кора, мята перечная, ромашка и шалфей, пишут «Известия».
Так, для онкологических больных закупались гомеопатические средства и фитопрепараты. Пациентам с нейроэндокринными новообразованиями приобретали цветки, листья и экстракты березы, зверобоя, пижмы и расторопши. Для терапии рака носоглотки закупили аир, арнику, дубовую кору, мяту перечную, пихту, ромашку, шалфей и валериану — общая сумма составила 13,5 млн рублей.
Регионы израсходовали около 19 млн рублей на средства с подорожником. Их приобретали для больных с синдромом раздраженного кишечника, психическими и поведенческими нарушениями, вызванными употреблением никотиносодержащей продукции, а также для беременных. Значительный объем средств (почти 9 млн рублей) направлен на препараты, содержащие календулу. На медикаменты с алтеей потрачено 7,4 млн рублей.
Более 4 млрд рублей регионы направили на лекарства для лечения редких наследственных патологий, около 2 млрд рублей — на различные аллергены.
Наибольшие объемы закупок препаратов, отсутствующих в клинических рекомендациях, зафиксированы в Якутии, Удмуртии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, а также в Архангельской и Ленинградской областях, Ставропольском и Красноярском краях, на Чукотке.
В пресс-службе Минздрава «Известиям» пояснили, что при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, жизненные показания) и по решению консилиума врачей допустимо назначение медикаментов, не входящих в стандарты оказания помощи или не указанных в соответствующих клинических рекомендациях. В подобных случаях возможно также назначение по торговым названиям, тогда как обычно терапия должна назначаться с использованием международных непатентованных наименований.
Например, на основе сорафениба (применяется при немелкоклеточном раке легкого), аспарагиназы и ивосидениба (используются при остром лимфобластном лейкозе). На сорафениб израсходовано 30,9 млн рублей, на ивосидениб — 21,6 млн рублей, на аспарагиназу — 131,5 млн рублей.
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