Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 — плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 — плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится периферией гребня антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 33 — плюс 36 градусов, рекорд для 11 июля — плюс 35,6 градуса, установлен в 1996 году», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. «В выходные местами пройдут кратковременные грозовые дожди, что лишь немного собьет зной до плюс 29 — плюс 34 градусов», — добавил Тишковец.