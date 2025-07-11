Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 — плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 — плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.