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Макрон: «Коалиции желающих» намерены патрулировать небо и море Украины

«Коалиции желающих» планируют организовать патруль на воздушном и морском пространстве Украины после подписания мирного договора о прекращении огня с Россией. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

«Коалиции желающих» планируют организовать патруль на воздушном и морском пространстве Украины после подписания мирного договора о прекращении огня с Россией. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

— Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии, — высказался французский лидер.

Подобная инициатива, по словам Макрона, является «стратегическим сигналом» Москве, передает «Газета.ru».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, однако он не стал раскрывать его содержание.

По данным хорватского издания Advance, у президента США почти нет рычагов влияния на РФ. Угрозы главы Белого дома пустые, и поэтому не достигают цели.

В швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung считают, что у Украины осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения от РФ.

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