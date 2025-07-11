Макрон: «Коалиции желающих» намерены патрулировать небо и море Украины

«Коалиции желающих» планируют организовать патруль на воздушном и морском пространстве Украины после подписания мирного договора о прекращении огня с Россией. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.