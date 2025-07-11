В Иркутской области тушат три лесных пожара

В Иркутской области за сутки, 10 июля, потушили один лесной пожар. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пламя разгорелось в Усть-Удинском районе — сгорело всего 0,2 гектара. На тушении работали 10 человек и пять машин. За обстановкой следили и с воздуха — семь самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов провели в небе больше 54 часов.
— Но не все пожары удалось потушить полностью. 11 июля в Тайшетском районе огонь пока удерживают на пяти гектарах, а на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» горит 355 гектаров леса. Еще один пожар бушует в Нижнеудинском районе — там пламя охватило 60 гектаров. С огнем борются 183 пожарных и восемь спецмашин, — уточнили в пресс-службе правительства.
Сейчас главная задача — не дать пламени распространиться дальше. Пожарные делают все возможное, чтобы защитить лес.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека упали в Братское водохранилище с мотопараплана и погибли.