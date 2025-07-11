В Иркутской области тушат три лесных пожара

В Иркутской области за сутки, 10 июля, потушили один лесной пожар. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, пламя разгорелось в Усть-Удинском районе — сгорело всего 0,2 гектара. На тушении работали 10 человек и пять машин. За обстановкой следили и с воздуха — семь самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов провели в небе больше 54 часов.