В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В период с 23.00 мск 10 июля т.г. до 7.00 мск 11 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Курской областью — 53. В Смоленской и Брянской областях системы ПВО сбили 15 и 19 БПЛА соответственно.
В Белгородской области уничтожили 14 беспилотников, в Тульской области — 13, над территориями Московского региона и Орловской области — по 11. Кроме того, по два дрона удалось сбить в Калужской и Ростовской областях, а четыре — в небе над Липецкой областью и над акваторией Черного моря.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ целенаправленно атакуют больницы в Херсонской области.