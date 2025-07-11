Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над российскими регионами за ночь сбили 155 дронов ВСУ

Наибольшее количество украинских беспилотников за ночь было ликвидировано в небе над Курской областью.

Источник: Аргументы и факты

В течение минувшей ночи над регионами России силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В период с 23.00 мск 10 июля т.г. до 7.00 мск 11 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Курской областью — 53. В Смоленской и Брянской областях системы ПВО сбили 15 и 19 БПЛА соответственно.

В Белгородской области уничтожили 14 беспилотников, в Тульской области — 13, над территориями Московского региона и Орловской области — по 11. Кроме того, по два дрона удалось сбить в Калужской и Ростовской областях, а четыре — в небе над Липецкой областью и над акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ целенаправленно атакуют больницы в Херсонской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше