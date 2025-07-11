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Горячая вода под запретом: алматинцы накопили 2 млрд долгов за тепло

«Алматинские тепловые сети» сообщают, что общая сумма задолженности потребителей достигла 2 миллиардов тенге. В ответ на массовые неплатежи поставщик начал активно применять жёсткие меры воздействия, передает BAQ.KZ.

Источник: pexels.com

С начала 2025 года ограничен доступ к горячей воде у более чем 600 абонентов, которые проигнорировали многочисленные уведомления. Кроме того, в адрес юридических лиц направлено 3345 досудебных претензий.

В целом, по данным компании, работа по взысканию долгов охватила 5184 абонента. В отношении неплательщиков поданы иски в суд, а также направлены заявления нотариусам на составление исполнительных надписей.

На сегодняшний день судебные исполнители уже приняли ряд ограничительных мер:

  • арестовано имущество 926 человек (в том числе автомобили и недвижимость);
  • заблокированы банковские счета 822 должников;
  • введён запрет на выезд за рубеж для 254 граждан;
  • удержания производятся из зарплат и доходов у 144 человек.

Коммунальщики подчёркивают, что ограничение горячего водоснабжения будет продолжаться до полного погашения долгов. При этом они призывают горожан проявить ответственность и не накапливать задолженность, чтобы избежать крайних мер.

Мы вынуждены прибегать к законным механизмам взыскания. Отопление и горячая вода — это не просто услуга, а элемент базовой инфраструктуры, которая требует своевременной оплаты.

заявили в компании