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В Башкирии на выходных заработают 48 сельхозярмарок

В 36 городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

С 11 по 13 июля жители Башкирии смогут купить свежие натуральные продукты на сельскохозяйственных ярмарках. Как сообщили в региональном минторге, торговые площадки развернут в 36 районах и городах республики.

Всего запланировано 48 точек продаж. Узнать точные адреса и контакты организаторов можно на официальном сайте министерства торговли и услуг республики.

Напомним, что в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 12 и 13 июля.

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