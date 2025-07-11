В Башкирии на выходных заработают 48 сельхозярмарок

С 11 по 13 июля жители Башкирии смогут купить свежие натуральные продукты на сельскохозяйственных ярмарках. Как сообщили в региональном минторге, торговые площадки развернут в 36 районах и городах республики.
Всего запланировано 48 точек продаж. Узнать точные адреса и контакты организаторов можно на официальном сайте министерства торговли и услуг республики.
Напомним, что в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 12 и 13 июля.
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