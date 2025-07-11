В Тарасовском районе и в Таганроге в ночь на 11 июля сбили БПЛА

В ночь на пятницу, 11 июля, силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников в одном городе и районе Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Ночью БПЛА уничтожили в Тарасовском районе. А с 6:27 до 7:10 БПЛА сбили в Таганроге.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал Юрий Слюсарь.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше