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В Тарасовском районе и в Таганроге в ночь на 11 июля сбили БПЛА

В ночь на пятницу в Ростовской области отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 11 июля, силы и средства ПВО отразили атаку беспилотников в одном городе и районе Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Ночью БПЛА уничтожили в Тарасовском районе. А с 6:27 до 7:10 БПЛА сбили в Таганроге.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал Юрий Слюсарь.

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