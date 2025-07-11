«Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях». Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля

Белорусские энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в 170 населенных пунктах после гроз 10 июля. Работы в пострадавших регионах ведутся круглосуточно, сообщили в Минэнерго.
Так, в четверг, 10 июля, сильные ливни со шквалистым ветром до 24 метров в секунду привели к новым отключениям электроэнергии. По информации на 21.00 энергетики ликвидировали последствия прохождения грозового фронта в 170 населенных пунктах страны. Больше всего отключений зафиксировали в Гродненской, Могилевской и Минской областях.
— Мобилизованы все силы и средства, — подчеркнули в ведомстве.
На ликвидацию последствий гроз задействовали свыше 60 аварийно-выездных бригад со спецтехникой. В сложных случаях для временного обеспечения потребителей подключили шесть дизель-генераторных установок.
По Беларуси создали оперативные штабы, действия которых координируют Минэнерго и местные власти.
— Делается все возможное для проведения восстановительных работ в сжатые сроки. Специалисты будут трудиться и в ночное время суток до устранения всех повреждений, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее синоптики говорили, что непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля: «Грозы, шквалистый ветер и до +34».
Напомним, накануне мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
А вот какие последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.