«Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях». Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля

Так, в четверг, 10 июля, сильные ливни со шквалистым ветром до 24 метров в секунду привели к новым отключениям электроэнергии. По информации на 21.00 энергетики ликвидировали последствия прохождения грозового фронта в 170 населенных пунктах страны. Больше всего отключений зафиксировали в Гродненской, Могилевской и Минской областях.