В Новосибирске нашли аттестат зрелости и зачетку сестры Булгакова

В архиве Новосибирского государственного педуниверситета (НГПУ) нашли аттестат зрелости и зачетную книжку сестры знаменитого писателя Михаила Булгакова — Варвары Афанасьевны Булгаковой. Об этом в пятницу сообщили в вузе.
Документы выданы женской гимназией Святой Екатерины в Киеве, где Варвара Афанасьевна Булгакова заочно училась в 1940-е годы.
«Варвара Афанасьевна Булгакова заочно обучалась в педагогическом институте в 1940-е годы и преподавала немецкий язык в школе № 42 Новосибирска (ныне — гимназия № 1). Ее документы были обнаружены в ходе работы над проектом Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ “Переплетение дел и судеб”, — рассказали в университете.
В рамках проекта идет разбор и оцифровка самых старых фондов архива вуза — документов 1930—1950-х годов. Среди них оказались личные дела студентов с 1937 по 1957 год, свидетельства, студенческие билеты, удостоверения и зачетные книжки.
Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Вера Спесивцева рассказала, что аттестат зрелости Булгаковой 1913 года привлек внимание необычным видом. Он не голубой, как привычные дореволюционные аттестаты, а белый, праздничный — в честь 300-летия династии Романовых. В нем портреты основателя династии Михаила Фёдоровича и правившего в тот момент Николая II. Варвара Афанасьевна Булгакова, согласно аттестату, окончила 8 классов женской гимназии на одни пятёрки, или «весьма удовлетворительно», как сказано в документе.
Известно, что сестра великого писателя преподавала немецкий язык в школах Новосибирска. Однако о том, что в архиве НГПУ хранится ее аттестат зрелости, никто не знал. Вскоре в архивах нашли дубликат зачетной книжки Варвары Афанасьевны, который она получила в 1951 году.
В НГПУ напомнили, что Варвара Булгакова пебралась из Киева в Новосибирск к своему сосланному сюда мужу Леониду Каруму в 1934 году. В Новосибирске она преподавала немецкий язык в школах и заочно училась на факультете иностранных языков вуза, который тогда назывался НГПИ. Она сдала на «отлично» немецкий язык, а основы марксизма-ленинизма и педагогику — на «хорошо».
В зачетной книжке Варвары Афанасьевны также стоит оценка «хор» на экзамене по латыни. Экзамен принимал ее же муж. Леонид Сергеевич преподавал немецкий язык и латынь в медицинском институте и на факультете иностранных языков НГПИ. Его документы в архиве НГПУ пока не найдены.
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