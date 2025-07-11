В Новосибирске нашли аттестат зрелости и зачетку сестры Булгакова

В НГПУ напомнили, что Варвара Булгакова пебралась из Киева в Новосибирск к своему сосланному сюда мужу Леониду Каруму в 1934 году. В Новосибирске она преподавала немецкий язык в школах и заочно училась на факультете иностранных языков вуза, который тогда назывался НГПИ. Она сдала на «отлично» немецкий язык, а основы марксизма-ленинизма и педагогику — на «хорошо».