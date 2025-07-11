В омской «Тепловой компании» дали комментарий по поводу ремонта в Нефтяниках

«Накануне, 10 июля, произошло повреждение по адресу Пригородная, 23. Сразу после получения информации аварийная бригада “Тепловой компании” выехала на место для обследования. По результатам осмотра было принято решение вывести объект из эксплуатации, начались земляные работы по поиску повреждения. Сегодня, 11 июля, продолжаются работы по устранению повреждения. Ожидается, что все работы будут завершены 11 июля. Обращаем внимание, что сотрудники Советского теплоэнергетического округа работают на объекте без перерыва, кроме обеденного времени с 12: 00 до 12:45», — пояснили в организации.