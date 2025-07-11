В омской «Тепловой компании» дали комментарий по поводу ремонта в Нефтяниках

Вчера, 10 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск» появился пост омича, возмущенного коротким рабочим днем ремонтников подземных тепловых коммуникаций. Сегодня, 11 июля, пресс-служба АО «Тепловая компания» дала комментарий по ситуации.
«Накануне, 10 июля, произошло повреждение по адресу Пригородная, 23. Сразу после получения информации аварийная бригада “Тепловой компании” выехала на место для обследования. По результатам осмотра было принято решение вывести объект из эксплуатации, начались земляные работы по поиску повреждения. Сегодня, 11 июля, продолжаются работы по устранению повреждения. Ожидается, что все работы будут завершены 11 июля. Обращаем внимание, что сотрудники Советского теплоэнергетического округа работают на объекте без перерыва, кроме обеденного времени с 12: 00 до 12:45», — пояснили в организации.
Исходя из ответа организации и поста жителя Омска можно сделать вывод — омич ошибся, предположив, что случившаяся авария была плановым ремонтом. Также из комментария пресс-службы «Тепловой компании» ясно, что авария будет устранена уже сегодня.